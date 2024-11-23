Электронный перевод учащихся первых классов и подготовительных групп стартует 25 ноября

Процесс электронного перевода учащихся первых классов и подготовительных групп начнется 25 ноября.

Процесс электронного перевода учащихся первых классов и подготовительных групп начнется 25 ноября.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Согласно информации, в названный день с 11:00 будет активизирован процесс перевода учащихся подготовительных групп и первых классов через портал www.sy.edu.az.

Кроме того, учащиеся, которые по различным причинам опоздали с регистрацией в 10-е классы, могут подать заявку на зачисление в общеобразовательные учреждения через этот же портал до 1 декабря.

Напомним, что электронный процесс перевода учащихся на первое полугодие 2024-2025 учебного года стартовал 1 ноября. На сегодняшний день успешно подтверждено 12 000 запросов, поданных родителями через портал.