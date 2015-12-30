​Эльмару Гасымову вручен диплом "Самый лучший ректор" года

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Ректору Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмару Гасымову вручен диплом, как победителю конкурса "Самый лучший ректор", проведенного по итогам 2014/2015-го учебного года, на странице "Azerbaycan Universitetləri" ("Азербайджанские университеты") в Facebook, cообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти – лидера рейтинга вузов, Эльмар Гасымов был удостоен этого звания за активность, проявленную им в течение учебного года, хорошую репутацию среди студентов, образцовые условия, созданные им для студентов БВШН, установленные тесные связи руководимой им Высшей Школы с медиа-структурами, а также по преимуществу голосов (41%) в символическом голосовании, проведенном среди студентов других университетов.

Отметим, что до этого победителями проведенных на странице двух предыдущих конкурсов, были объявлены ректор Бакинского Государственного Университета (БГУ) академик Абель Магеррамов и ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

По итогам конкурса уходящего года второго места удостоились ректор Азербайджанского Государственного Аграрного Университета (АГАУ) Ибрагим Джафаров, а третьего места – ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета (АГЭУ) Адалят Мурадов.