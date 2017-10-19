Эльмар Гасымов встретился с ректором Ближневосточного технического университета

© BANM

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов посетил с визитом Ближневосточный технический университет (ODTÜ) в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Report, во время визита Эльмар Гасымов и принимавший участие в поездке проректор БВШН по общим вопросам Рашад Гасанов провели встречу с руководством университета, в которой приняли участие ректор ODTÜ, профессор Мустафа Вершан Кек и проректоры – профессор Дилек Санин, профессор Мехмет Зейрек и профессор Мелиха Алтунишик.

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, связанных с перспективами налаживания сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями. Была достигнута договоренность об открытии в БВШН новых кафедр на основе кафедр Ближневосточного технического университета, где ведется обучение по специальностям "Инженер по электротехнике и электронике" и "Инженер-компьютерщик". На встрече также обсуждалась возможность реализации совместной программы "двух дипломов" и программы обмена студентов двух вузов.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов пригласил ректора ODTÜ, профессора Мустафу Вершана Кека посетить Высшую школу в ближайшее время. Руководители турецкого университета высоко оценили успехи БВШН, достигнутые за короткое время, и выразили интерес к более подробному знакомству с деятельностью БВШН.