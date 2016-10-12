Ректор БВШН встретился с Президентскими стипендиатами

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с 17 студентами, поступившими в этом году в БВШН с высокими результатами и получившими право на получение Президентской стипендии.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил студентов и подчеркнул, что это замечательный успех и высокая честь – быть в числе тех, чьи имена названы в Распоряжении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2016/2017 учебном году". Эльмар Гасымов пожелал дальнейших достижений представителям азербайджанской молодежи, удостоенным звания "Президентский стипендиат". Ректор отметил, что руководство Высшей школы постоянно оказывает всемерную поддержку каждому студенту, чтобы помочь ему достичь новых успехов в учебе, жизни и карьере в будущем. Эльмар Гасымов подчеркнул, что представители интеллектуальной молодежи Азербайджана могут по праву гордиться тем, что будут учиться в БВШН, и что это важное событие для самой Высшей школы. Ректор пожелал студентам быть упорными в приобретении знаний и навыков, а также добиваться успехов в учебе,

Напомним, что из 25 абитуриентов, поступивших в вузы республики по первой группе специальностей с первого раза, набравших при поступлении 685-700 баллов и удостоенных права на получение Президентской стипендии, 17 человек стали студентами в БВШН, возглавляющую рейтинг вузов Азербайджана.

В среднем абитуриенты при поступлении в БВШН в этом году набрали 667 баллов, максимальный показательсоставил 700 баллов. Этого успеха достигли только двое из общего числа абитуриентов по первой группе специальностей; оба студента выбрали для получения высшего образования БВШН.