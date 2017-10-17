Эльмар Гасымов встретился с президентскими стипендиатами БВШН

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2017 году и удостоенными президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

Об этом Report сообщили в БВШН.

Во время встречи ректор подчеркнул, что гордится тем, что в этом году президентскими стипендиатами стали в два раза больше студентов, чем в прошлые годы.

Высшая школа подтвердила свое лидерство среди вузов Азербайджана по числу президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны по первой группе специальностей: из 25 студентов, выбравших учиться по этой группе специальностей и удостоенных президентской стипендии, 24 человека стали студентами БВШН. Среди них семь абитуриентов – три девушки и четверо юношей – набрали при поступлении 700 баллов. Большинство из президентских стипендиатов выбрали специальность "Инженер по автоматизации процессов", которая стала "Специальностью года" и рекордной по популярности в республике.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов высоко оценил решение президентских стипендиатов выбрать для учебы Высшую школу и отметил, что этот выбор стал залогом больших успехов студентов в их профессиональной карьере в будущем. Еще раз поздравив первокурсников, он пожелал им добиваться отличных результатов в учебе.

Напомним, что БВШН занимает первое место в стране по числу студентов, набравших 700 баллов.