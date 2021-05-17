Экзамены весенней сессии в вузах и колледжах Азербайджана пройдут онлайн

Поручено оперативное рассмотрение каждой поступившей жалобы

Экзаменационная сессия весеннего семестра 2020-2021 учебного года пройдет в высших и средних специальных учебных заведениях в дистанционной форме.

По сообщению Report, соответствующий приказ подписал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

В приказе отмечается, что руководителям высших и средних специальных учебных заведений следует обеспечить организацию экзаменационной сессии на основе действующих нормативных документов, создать экзаменационные штабы в учебных заведениях, которые они возглавляют.

Поручено оперативное рассмотрение каждой поступившей жалобы. В отношении лиц, допустивших недочеты в организации и проведении экзаменов, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.