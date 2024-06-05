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Экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам пройдут 9 июня

Экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам пройдут 9 июня В Азербайджане 9 июня состоятся экзамены в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам.
Наука и образование
5 июня 2024 г. 13:12
Экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам пройдут 9 июня

В Азербайджане 9 июня состоятся экзамены в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 10:00. Прибывшие менее чем за 15 минут до начала - после 09:45, не будут допущены к экзаменам.

Всего в экзаменах примут участие 2 363 человека. На вступительный экзамен в докторантуру зарегистрировались 2 121 человек (2 088 - по английскому, 11 - по французскому, 22 - по немецкому языкам), на экзамен на степень доктора философии – 242 человека (239 - по английскому, 2 - по французскому, 1 - по немецкому языкам).

Двое иностранцев будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку 10 июня.

В экзамене также примут участие 4 кандидата с ограниченными физическими возможностями (слабовидящие, слабослышащие). Для них будут созданы специальные условия и назначены индивидуальные наблюдатели.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 9-da iki mindən çox şəxs doktorantura və dissertantura üzrə imtahan verəcək

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