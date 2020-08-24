Экзамены по приему на работу учителей продолжаются

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах страны

Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей физической культуры и начальных классов. Ожидается, что на экзаменах примут участие 3 550 кандидатов.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.