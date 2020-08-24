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Экзамены по приему на работу учителей продолжаются

Экзамены по приему на работу учителей продолжаются Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах страны
Наука и образование
24 августа 2020 г. 10:18
Экзамены по приему на работу учителей продолжаются

Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей физической культуры и начальных классов. Ожидается, что на экзаменах примут участие 3 550 кандидатов.

Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.

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