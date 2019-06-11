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Экс-министр образования Азербайджана выдвинет свою кандидатуру на должность директора института

Экс-министр образования Азербайджана желает занять новый пост

"Конечно же, я вновь выдвину свою кандидатуру для переизбрания на должность директора Института математики и механики Национальной академии наук Азербайджана". 

Об этом в заявлении Report сказал бывший министр образования Мисир Марданов, директор Института математики и механики, срок полномочий которого истек. 

По его словам, хотя он не знал об объявлении по поводу проведения выборов на должность директора, свою кандидатуру на этот пост непременно выдвинет.  

Отметим, что в этом году М.Марданову исполняется 73 года. 

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