Экономический университет ищет деканов для пяти факультетов - СПИСОК

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (АГЭУ) объявил конкурс на замещение вакантных должностей деканов пяти факультетов. Как сообщает Report, сюда входят факультеты экономики и промышленности, финансов, бизнес-администрирования, международных экономических отношений и коммерческий факультет университета.

Наряду с этим, также объявлен набор на вакантные должности на кафедрах университета.

В конкурсе могут участвовать только те кандидаты, которые отвечают требованиям существующего Положения. В соответствии с приказом министерства образования "Об утверждении правил замещения должностей заведующего кафедрой, декана и заместителя декана в высших учебных заведениях" претенденты должны предоставить наряду с заявлением личный листок по учету кадров, биографию, копию диплома о высшем образовании (базовом образовании), копию диплома об ученой степени, копию диплома об ученом звании, а также список научных и научно-методических работ.

Документы будут приниматься до 24 февраля. Для участия в конкурсе все документы вместе с заявлением на имя ректора должны быть предоставлены в соответствующий отдел на втором этаже основного здания университета.

Отметим, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 5 марта 2014 года Алекпер Мурадов был назначен ректором АГЭУ. После назначения он провел ряд реформ в высшем заведении.