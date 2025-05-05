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ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира Еврокомиссия (ЕК) выделит €500 млн на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу.
Наука и образование
5 мая 2025 г. 13:53
ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

Еврокомиссия (ЕК) выделит €500 млн на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу "Выбирай Европу".

"Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, - сказала она. - Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в €500 млн на 2025-2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу".

Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.

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