ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

Еврокомиссия (ЕК) выделит €500 млн на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу.

Еврокомиссия (ЕК) выделит €500 млн на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу "Выбирай Европу".

"Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, - сказала она. - Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в €500 млн на 2025-2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу".

Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.