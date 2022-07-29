Единое управление образованием и наукой приведет к дальнейшим успехам

"Единое управление образованием и наукой приведет к дальнейшим успехам".

"Единое управление образованием и наукой приведет к дальнейшим успехам".

Как сообщает Report, об этом сказал член Милли Меджлиса, доктор медицинских наук Рашад Махмудов.

По его словам, реформы, составляющие основу стратегии развития Азербайджана, успешно продолжаются:

"Благодаря решимости и мудрости президента Ильхама Алиева наша страна движется по пути дальнейшего развития не только с точки зрения потенциала управленческих кадров, но и обновления системы управления. Наблюдаемые в последние годы объединения некоторых государственных структур, создание новых институтов, модернизация системы управления, установление формы управления, отвечающей новому миропорядку, составляют основное направление политики главы государства в области управления".

Депутат отметил, что указ президента Ильхама Алиева о совершенствовании управления в области науки и образования является составной частью проводимых реформ: "Изменения, предусмотренные этим указом, в первую очередь направлены на повышение качества образования и развитие науки на основе успехов в образовании".

Р.Махмудов подчеркнул, что создание в Азербайджане Министерства науки и образования, сосредоточение научного и интеллектуального потенциала страны в одном центре приведет к новому развитию в этой области: "Предусмотренные указом президента реформы обеспечат единый контроль в сфере образования и науки, что несомненно, приведет к серьезным достижениям. Президент Ильхам Алиев поставил цель, что Азербайджанская Республика достигнет вершины развития в мировом масштабе и ведет нашу страну к этой цели. Подписанный главой государства указ направлен на развитие науки и образования в нашей стране и является важным вкладом в успешную стратегию развития страны".