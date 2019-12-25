Министр образования встретился с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана в Габале

25 декабря министр образования Джейхун Байрамов встретился с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана во время своего визита в Габалу.

Как сообщает Report, на встрече, состоявшейся в актовом зале средней школы №2 имени Хикмета Рашидова, в поселке Вандам Габалинского района, министр образования отметил, что в последние годы авторитет профессии учителя значительно возрос и увеличилось количество людей, желающих стать учителями.

Джейхун Байрамов заявил, что главная задача учителя - воспитать достойного гражданина для общества.Учитель должен быть примером для своих учеников не только своей педагогической деятельностью, но и поведением.

Оценивая деятельность Ассоциации молодых учителей Азербайджана, министр отметил, что данная структура стимулирует развитие учителей.

В рамках деятельности Ассоциации будет запущена онлайн-платформа для молодых учителей.Посредством этой платформы учителя смогут обмениваться информацией и обновлениями о своей деятельности. В завершение своего выступления министр образования Джейхун Байрамов пожелал успехов каждому из учителей.

Затем он ответил на все вопросы участников встречи.

Эмилия Аббасова