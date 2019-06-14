Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил выпускников в связи с "Последним звонком".

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие выпускники!

От имени всех работников образования страны и своего лично поздравляю Вас, учителей и родителей с этим незабываемым днем, желаю всего наилучшего.

Вы с новыми мечтами нацелены в будущее. Новый жизненный путь дарит Вам возможность сочетать цели и возможности. Этой возможностью в первую очередь, вы выбираете различные жизненные пусти с обязанностью служить родине, народу, людям. Я уверен, что полученные вами знания и навыки, выбранные гражданская позиция и ценности внесут вклад на вашем жизненном пути.

Каждый из вас ценен и незаменим для нас"

Желаю вам удачи на новом жизненном этапе!"