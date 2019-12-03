Джейхун Байрамов: Обсуждения по упрощению приема в магистратуру завершены

"Для упрощения процесса приема в магистратуру с целью привлечения в науку перспективной молодежи, а также проведения приема по большинству специальностей в один этап и устранения имеющихся ограничений, связанных с числом студентов при приеме на соответствующие специальности по этой степени, были проведены обсуждения с высшими учебными заведениями".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в ходе выступления на XXIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей в Азербайджанском университете архитектуры и строительства в Баку.

По его словам, подготовленный проект предложений находится на согласовании с соответствующими государственными органами.