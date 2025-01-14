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Джейхун Керемов: В Азербайджане расширяются возможности профессионального образования

Джейхун Керемов: В Азербайджане расширяются возможности профессионального образования 10:32
Наука и образование
14 января 2025 г. 11:05
Джейхун Керемов: В Азербайджане расширяются возможности профессионального образования

В Азербайджане продолжается работа по созданию новых платформ для развития профессионального образования и подготовки кадров, востребованных в экономике.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов в ходе обсуждений на тему "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров для сектора строительства".

По его словам, профессиональное образование обеспечивает подготовку кадров в соответствии с требованиями растущей экономики.

"Кадры - это залог устойчивости. Число студентов, получающих профессиональное обучение, продолжает расти. С 2020 года количество студентов увеличилось более чем на 60%. В некоторых новых учреждениях уже нет свободных мест, поэтому мы перешли на двухсменное обучение", - сказал он.

Керемов отметил, что в настоящее время около 1 200 студентов обучаются специальностям в строительной сфере: "Этого числа недостаточно, поэтому мы открыли новые специальности, такие как интерьер-дизайн, цифровое строительство, оператор крана и другие. Конечно, список будет расширяться".

Директор также подчеркнул, что в профессиональном образовании внедрен механизм подушевого финансирования.

Кроме того, он напомнил, что в этом году в госбюджете на профессиональное образование предусмотрено выделение 82,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: Peşə təhsili sahəsində yeni platformalarının yaradılması sahəsində işlər görülür

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