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Джейхун Керемов: В 2025 году начнется реконструкция и капремонт учреждений профобразования в Шуше

Джейхун Керемов: В 2025 году начнется реконструкция и капремонт учреждений профобразования в Шуше 10:39
Наука и образование
14 января 2025 г. 10:58
Джейхун Керемов: В 2025 году начнется реконструкция и капремонт учреждений профобразования в Шуше

На освобожденных территориях Азербайджана реализуются меры по восстановлению и развитию профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов во время обсуждений на тему "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров для сектора строительства".

По его словам, в настоящее время в Физули строятся учреждения профессионального образования: "В этом году также начнутся работы по реконструкции и капитальному ремонту учреждений профессионального образования в Шуше. В Губадлы, Агдаме и Зангилане проектирование учреждений профессионального образования завершится в середине 2025 года".

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Версия на английском языке Director: Vocational education institutions under construction in Azerbaijan's Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Füzulidə peşə təhsili müəssisələri inşa olunur

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