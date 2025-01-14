Джейхун Керемов: В 2025 году начнется реконструкция и капремонт учреждений профобразования в Шуше

10:39

На освобожденных территориях Азербайджана реализуются меры по восстановлению и развитию профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов во время обсуждений на тему "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров для сектора строительства".

По его словам, в настоящее время в Физули строятся учреждения профессионального образования: "В этом году также начнутся работы по реконструкции и капитальному ремонту учреждений профессионального образования в Шуше. В Губадлы, Агдаме и Зангилане проектирование учреждений профессионального образования завершится в середине 2025 года".