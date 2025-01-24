Джейхун Керемов: В 2024/25 учебном году к профобразованию были привлечены рекордное количество студентов

В 2024/25 учебном году в учебные заведения профессионального образования поступило рекордное за последние десять лет число учащихся.

В 2024/25 учебном году в учебные заведения профессионального образования поступило рекордное за последние десять лет число учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов на конференции "Профессиональное образование: новые вызовы и перспективы" в Баку.

Он отметил, что развитие профобразования является одной из ключевых целей с точки зрения общего развития образования в Азербайджане.

"В частности мы намерены расширить охват и повысить качество профессионального образования. За последние годы достигнуты значительные успехи в этих направлениях. В текущем учебном году в учреждения профессионального образования было принято около 25 тыс. студентов, что является рекордным показателем за последнее десятилетие. В следующем учебном году мы намерены увеличить этот показатель до порядка 28 тыс.", - отметил Керемов.