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Джейхун Керемов: В 2024/25 учебном году к профобразованию были привлечены рекордное количество студентов

Джейхун Керемов: В 2024/25 учебном году к профобразованию были привлечены рекордное количество студентов В 2024/25 учебном году в учебные заведения профессионального образования поступило рекордное за последние десять лет число учащихся.
Наука и образование
24 января 2025 г. 10:28
Джейхун Керемов: В 2024/25 учебном году к профобразованию были привлечены рекордное количество студентов

В 2024/25 учебном году в учебные заведения профессионального образования поступило рекордное за последние десять лет число учащихся.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов на конференции "Профессиональное образование: новые вызовы и перспективы" в Баку.

Он отметил, что развитие профобразования является одной из ключевых целей с точки зрения общего развития образования в Азербайджане.

"В частности мы намерены расширить охват и повысить качество профессионального образования. За последние годы достигнуты значительные успехи в этих направлениях. В текущем учебном году в учреждения профессионального образования было принято около 25 тыс. студентов, что является рекордным показателем за последнее десятилетие. В следующем учебном году мы намерены увеличить этот показатель до порядка 28 тыс.", - отметил Керемов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyinin sədri: Bu il peşə təhsili müəssisələrinə qəbul son on ilin ən yüksək göstəricisidir

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