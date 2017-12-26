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    Джейхун Байрамов: В следующем учебном году предусматривается подготовка кадров по технологической сфере

    Уверен, что Кабинет министров одобрит это© Report

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "В 2018-2019 учебном году предусматривается подготовка кадров по технологической сфере".

    Как передает Report, об этом на церемонии награждения победителей конкурса "Электронное образование" заявил и.о. министра образования Джейхун Байрамов.

    По его словам, в минобразования создана Рабочая группа для осуществления дополнительных мероприятий по технологической сфере на уровне профессионально-технического, среднего и высшего образования: "В 2018-2019 учебном году в Кабмин будут представлены предложения в целях подготовки кадров по данной сфере. Уверен, что Кабинет министров одобрит это". 

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