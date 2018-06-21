Джейхун Байрамов: В общеобразовательных учреждениях применят механизм сертификации

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "В общеобразовательных учреждениях будет применен механизм сертификации".

Как сообщает Report, об этом на отчетном мероприятии министерства образования сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, сертификация охватит только работников государственных общеобразовательных учреждений:

"То есть речь идет не обо всей образовательной системе, а только об учителях, работающих в общеобразовательных государственных учреждениях. Внедрение этой системы важно для того, чтобы учителя постоянно работали над собой".

Министр напомнил, что в прошлом было проведено диагностическое оценивание учителей, для показавших слабые результаты учителей в первую очередь были проведены курсы по повышению квалификации:

"Внедрение системы сертификации после всех этих этапов важно с точки зрения достижения в образовании качественных результатов. Мы верим, что внедрение механизма сертификации разовьет в учителях ответственность, навык постоянного совершенствования".

Дж.Байрамов отметил, что сертификация сыграет важную роль в обеспечении объективности при принятии ряда важных решений, таких как: продвижение по службе, поощрительные мероприятия, присвоение почетный званий:

"В первую очередь этот механизм нужно подготовить, а правила применять постепенно, с учетом имеющихся реалий".