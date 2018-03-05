Джейхун Байрамов: В Азербайджане ведутся работы по подготовке новых учебников для начальных классов

© Report/ Firi Salim

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "По заказу министерства образования Институт проблем образования ведет работы по подготовке учебников для начальных классов".

Как сообщает Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, при подготовке учебников для каждого класса для учителя готовится методическое пособие:

"В модели новых запасных учебников для учителей планируется подготовка методических пособий рекомендательного характера".

Замминистра отметил, что при подготовке первоначальной концепции с точки зрения содержания принимались в расчет результаты международного исследования, используемых в нем показателей:

"Мы считаем, что критерии международных исследований будут учитываться в новой концепции учебников. В будущие годы будут достигнуты более лучшие результаты по применению этих учебников".

Дж.Байрамов добавил, что порой куррикулум неоднозначно принимается родителями, экспертами:

"Но результаты исследований показывают, что в системе образования есть положительная динамика. Это еще раз доказывает, что данное направление выбрано правильно".