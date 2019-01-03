Джейхун Байрамов подписал приказ по случаю очередной годовщины трагедии 20 Января

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Министерство образования утвердило "План мероприятий по проведению 29-й годовщины трагедии 20 Января".

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно утвержденному плану мероприятий, 18 января во всех учебных заведениях страны первый урок будет посвящен трагедии 20 Января, организованы специальные уроки на эту тему. Кроме того, в Баку и регионах страны работники образования, учащиеся и студенты посетят Аллеи шехидов и памятники, возведенные в честь шехидов.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.