​Джейхун Байрамов: 2014-2015-ый учебный год был успешным для системы образования Азербайджана

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В средних школах страны с пятидневной учебной неделей сегодня прозвенел "Последний звонок".

Как сообщает Report, в средней школе №228 имени Алигейдара Кязымова в Гарадагском районе с 11:00 по 13:00 прошло мероприятие, приуроченное к "Последнему звонку".

На мероприятии приняли участие замминистра образования Джейхун Байрамов, заместитель главы ИВ Гарадагского района Тарана Исмаилова, председатель Гарадагской районной организации партии "Ени Азербайджан" Айдын Гусейнов, директор школы Азер Алекперов и другие.

Директор школы рассказал об успехах, достигнутых учебным заведением.

Замминистра образования Джейхун Байрамов коснулся новшеств в системе образования Азербайджана в 2014-2015-ом учебном году, поздравил выпускников и пожелал им успехов: "Считаю, что прошедший учебный год был успешным. Недавно приступившие к педагогической деятельности педагоги дали клятву и приступили к работе в средних школах.

Кроме того, впервые в этом году учредили стипендию "Педагог будущего", которую будут получать 300 молодых педагогов, набравших самые высокие результаты. Впервые в этом году была проведена диагностическая оценка педагогов".

Выпускников также поздравили другие гости, педагоги и родители. Мероприятие продолжилось композициями, подготовленными первоклашками и выпускниками.

Отметим, что в этом году среднюю школу №228 окончили 60 учащихся.

В этом году общеобразовательные школы страны окончили 111 839 учащихся IX классов и 90 557 учащихся XI классов.