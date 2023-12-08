Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности

Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства науки и образования Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности.

Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства науки и образования Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в аппарате министерства произошли изменения, произведены новые назначения.

В соответствии со структурными изменениями, в министерстве создан отдел по связям с общественностью и коммуникациям, руководителем которого назначен Сабухи Рзаев, ранее занимавший должность заместителя завотделом информации и обслуживания граждан министерства.

Дж.Валехов отказался прокомментировать Report кадровые изменения в министерстве, сославшись на проблемы со здоровьем.