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Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности

Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства науки и образования Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности.
Наука и образование
8 декабря 2023 г. 18:17
Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности

Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства науки и образования Джасарат Валехов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в аппарате министерства произошли изменения, произведены новые назначения.

В соответствии со структурными изменениями, в министерстве создан отдел по связям с общественностью и коммуникациям, руководителем которого назначен Сабухи Рзаев, ранее занимавший должность заместителя завотделом информации и обслуживания граждан министерства.

Дж.Валехов отказался прокомментировать Report кадровые изменения в министерстве, сославшись на проблемы со здоровьем.

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Версия на азербайджанском языке Cəsarət Valehov vəzifəsindən azad olunub

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