Двое студентов БВШН признаны "Лучшими студентами года"

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Двое студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) признаны "Лучшими студентами" года на 25-й Юбилейной Международной Выставке и конференции "Нефть и Газ Каспия".

Как сообщает Report, этого звания Махира Асадзаде, студентка первого курса кафедры "Инженерия автоматизации процессов" БВШН, и Абдулла Аскерзаде, студент второго курса той же кафедры, удостоены за высший балл, который они получили на вступительных экзаменах, и другие достигнутые успехи.

Им были вручены сертификаты и денежные премии.

Оба студента были зачислены в Высшую школу в прошлом году, набрав на экзаменах 700 баллов. Абдулла Аскерзаде уже при поступлении продемонстрировал отличное знание английского языка и информационно-компьютерных технологий. Вскоре он успешно сдал тесты IELTS и, сумев набрать 6,5 баллов, был переведен сразу на второй курс. Махира Асадзаде завоевала всеобщее внимание своим ярким выступлением на торжественной церемонии по случаю добычи в Азербайджане двух миллиардов тонн нефти, на которой присутствовал президент республики Ильхам Алиев.