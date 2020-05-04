Две команды БВШН вышли в основной тур конкурса CanSat

Две команды Бакинской высшей школы нефти (БВШН) вышли в тур "Реализация" студенческого конкурса спутниковых моделей CanSat Azerbaijan 2020.

Как сообщили Report в Высшей школе, в основном туре конкурса будут состязаться 10 студенческих команд, представляющих 6 учебных заведений. Две из этих команд (Undefined Five Objects и Canis Majoris) выступают на конкурсе от имени Бакинской высшей школы нефти.

В общей сложности 15 команд из 9 учебных заведений приняли участие в туре "Дизайн" студенческого конкурса спутниковых моделей CanSat Azerbaijan 2020, совместно организованного ЗАО "Азеркосмос" и Министерством образования.

Команды провели презентации своих моделей посредством онлайн-платформы ZOOM.

Оценка документов и презентаций команд проводилась экспертами проекта CanSat Azerbaijan в соответствии с критериями оценки конкурса.