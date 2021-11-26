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Две бакинские школы вернулись к очным занятиям после карантина

Две бакинские школы вернулись к очным занятиям после карантина В бакинских полных средних школах номер 47 и номер 155 восстановлены очные занятия для учащихся.
Наука и образование
26 ноября 2021 г. 16:22
Две бакинские школы вернулись к очным занятиям после карантина

В бакинских полных средних школах номер 47 и номер 155 восстановлены очные занятия для учащихся.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что истек период двухнедельного карантина, введенного для персонала и учащихся двух школ на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии: "В учебных заведениях строго соблюдаются требования, вытекающие из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации для обеспечения надежной защиты педагогов и учеников от коронавирусной инфекции".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda koronavirusa görə bağlanan daha iki məktəb açılıb

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