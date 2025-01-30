Два вуза Азербайджана впервые вошли в ТОП-500 Шанхайского рейтинга вузов

Бакинский государственный университет (БГУ) и Азербайджанский университет (АУ) впервые вошли в ТОП-500 Шанхайского рейтинга вузов.

Бакинский государственный университет (БГУ) и Азербайджанский университет (АУ) впервые вошли в ТОП-500 Шанхайского рейтинга вузов.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство науки и образования.

В "Глобальном рейтинге академических дисциплин", опубликованном одним из самых престижных рейтингов мира - Шанхайским рейтингом вузов (Shanghai Ranking), Азербайджан впервые представлен двумя университетами.

БГУ занял позиции между 401-500 местами, а АУ - между 301-400 местами.

Отметим, что Азербайджан является единственной страной в регионе Южного Кавказа, представленной в этом рейтинге по математике.