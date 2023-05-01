Два проекта двух команд БГУ стали победителями TEKNOFEST -2023

Команды Бакинского государственного университета (БГУ), представленные на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST - 2023, завоевали большой успех.

Команды Бакинского государственного университета (БГУ), представленные на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST - 2023, завоевали призовые места.

Об этом Report сообщили в БГУ.

Команда БГУ Creativity Works заняла на фестивале первое место с проектом Driver’s Eye (электронная система, заранее оповещающая водителя о возможных автомобильных авариях), а команда Humantek заняла третье место с проектом "Умная система капельного орошения" (питающиеся солнечной энергией мини-станции, установленные в различных местах посевных участков для отправки на центральную станцию таких сведений, как минеральный состав почвы, уровень влажности, температура и давление воздуха).