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Два проекта двух команд БГУ стали победителями TEKNOFEST -2023

Два проекта двух команд БГУ стали победителями TEKNOFEST -2023 Команды Бакинского государственного университета (БГУ), представленные на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST - 2023, завоевали большой успех.
Наука и образование
1 мая 2023 г. 20:15
Два проекта двух команд БГУ стали победителями TEKNOFEST -2023

Команды Бакинского государственного университета (БГУ), представленные на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST - 2023, завоевали призовые места.

Об этом Report сообщили в БГУ.

Команда БГУ Creativity Works заняла на фестивале первое место с проектом Driver’s Eye (электронная система, заранее оповещающая водителя о возможных автомобильных авариях), а команда Humantek заняла третье место с проектом "Умная система капельного орошения" (питающиеся солнечной энергией мини-станции, установленные в различных местах посевных участков для отправки на центральную станцию таких сведений, как минеральный состав почвы, уровень влажности, температура и давление воздуха).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU-nun 2 komandasının 2 layihəsi “TEKNOFEST-2023"ün qalibi olub

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