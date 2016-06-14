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    ​Дорожная полиция вынесла предупреждение родителям в связи с "Последним звонком"

    Полиция возьмет случаи вождения автомобилей несовершеннолетними под жесткий контроль

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Дорожная полиция вынесла предупреждение родителям в связи с мероприятиями по случаю "Последнего звонка" в общеобразовательных школах.

    Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПБ), полковник полиции Вагиф Асадов, полиция будет жестко контролировать случаи вождения автомобилей несовершеннолетними: "Мы предупредили родителей, чтобы они были внимательными. Полиция возьмет случаи вождения автомобилей несовершеннолетними под жесткий контроль".

    В.Асадов отметил, что сотрудники ГУГДПБ работают в усиленном режиме: "Все средние общеобразовательные школы, где проводятся мероприятия в связи с "Последним звонком", взяты под контроль. Сотрудники дорожной полиции обеспечивают безопасность на территориях, где находятся средние школы". 

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