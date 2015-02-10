В стипендионной программе SOCAR приняли участие 249 человек

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии по стипендионной программе Азербайджанской государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), связанной с обучением за рубежом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

На заседании было отмечено об успешной реализации работ, проводимых в рамках Зарубежной стипендионной программы, направленных на организацию обучения одаренной и перспективной молодежи в передовых зарубежных вузах за счет SOCAR.

До сих пор в данной программе SOCAR приняли участие 249 человек, 22 из которых ныне продолжают обучение по степени бакалавра, 23 - магистра, один человек квалифицируется в престижных вузах Европы, США и Турции.

До сегодняшнего дня 203 человека (34 - по степени бакалавра, 167 - магистра, а два человека по повышению квалификации) после окончания учебы вернулись на родину и были трудоустроены в управлениях и предприятиях SOCAR в соответствии с полученной профессией. 23 выпускника занимают высокие посты в управлениях и предприятиях SOCAR, а остальные направлены на соответствующие работы в ГНКАР.

На заседании обсудили также минимальные проходные баллы ГКПС по группам специальностей на 2015-2016 учебный год, рассмотрели квоту, представленную по группам специальностей стипендионной программы, связанной с обучением за рубежом за время нового учебного года (2015-2016 гг.).

Перед членами комиссии выступил Вугар Абдуллаев, получивший степень бакалавра в турецком Техническом университете Орта Догу и степень магистра в Колумбийском университете США. Он дал информацию о вузах, в которых обучался, а также коснулся общественной деятельности, направленной на агитацию Азербайджана. Затем путем голосования в стипендионную программу SOCAR приняли Нурал Мурадлы.