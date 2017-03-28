29 тыс. абитуриентов подали документы в ВУЗы и колледжи

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Продолжается прием документов в ВУЗы по I-V группам специальностей и средне-специальные учебные заведения на базе полной средней школы.

Как сообщает Report, согласно статистике, по состоянию на утро, 28 марта, в целом 28 946 абитуриентов прошли регистрацию.

27 108 из них абитуриенты, которые сдадут экзамен по I-V группам специальностей. В V группу специальностей подал документы 9 551 абитуриент. 8 074 человека подали заявление для приема в полные средне-специальные учебные заведения.

26 335 из 28 946 прошедших регистрацию абитуриентов примут участие в первом этапе (на весенних экзаменах) вступительных экзаменов. 4 555 абитуриентов, которые выбрали русский сектор, сдадут тест по азербайджанскому языку. 184 абитуриента, получившие удовлетворительную оценку на экзамене по предмету "Азербайджанский язык" в 2016 году, пройдут на конкурс без участия на данном экзамене в текущем году.

Отметим, что прием документов в высшие учебные заведения будет вестись посредством интернета до 10 апреля. Вступительный экзамен (первый экзамен) по I-IV группам специальностей пройдет в апреле и мае, а второй экзамен состоится в июле. Вступительный экзамен для выпускников предыдущих лет в средне-специальные учебные заведения на базе полного среднего образования состоится в июле.