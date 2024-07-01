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До конца года будет проведена диагностика знаний воспитателей детских садов

До конца года будет проведена диагностика знаний воспитателей детских садов 10:41
Наука и образование
1 июля 2024 г. 11:15
До конца года будет проведена диагностика знаний воспитателей детских садов

До конца года планируется провести диагностическую оценку знаний воспитателей, работающих в детских садах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

По его словам, экзамены призваны определить уровень знаний воспитателей, в отличие от сертификационных, речи о расторжении трудового договора нет.

"Мы стремимся понять, какие воспитатели нуждаются в тренингах и разработать программы профессионального развития", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке İlin sonunadək bağça müəllimlərinin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçiriləcək

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