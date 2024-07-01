До конца года будет проведена диагностика знаний воспитателей детских садов

10:41

До конца года планируется провести диагностическую оценку знаний воспитателей, работающих в детских садах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на VII Международной образовательной конференции ADA 2024.

По его словам, экзамены призваны определить уровень знаний воспитателей, в отличие от сертификационных, речи о расторжении трудового договора нет.

"Мы стремимся понять, какие воспитатели нуждаются в тренингах и разработать программы профессионального развития", - сказал Амруллаев.