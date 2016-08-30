До 5 сентября минобразования обеспечит доставку школьникам всех учебников

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ До 5 сентября министерство образования обеспечит доставку школьникам всех учебников.
Об этом Report сообщил заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехли.
По его словам, с этой целью распечатано 6 623 135 экземпляров новых учебников 261 наименования и методических пособий для педагогов.
Новые учебники с середины августа доставлены в районные и городские органы управления образования. Организовано их распределение по школам.
Обращаясь к учащимся и родителям, минобразования призывает их приобрести до 5 сентября учебники в соответствующих школах.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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