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    До 5 сентября минобразования обеспечит доставку школьникам всех учебников

    Распечатано 6 623 135 экземпляров новых учебников 261 наименования

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ До 5 сентября министерство образования обеспечит доставку школьникам всех учебников.

    Об этом Report сообщил заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарет Валехли.

    По его словам, с этой целью распечатано 6 623 135 экземпляров новых учебников 261 наименования и методических пособий для педагогов.

    Новые учебники с середины августа доставлены в районные и городские органы управления образования. Организовано их распределение по школам.

    Обращаясь к учащимся и родителям, минобразования призывает их приобрести до 5 сентября учебники в соответствующих школах. 

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