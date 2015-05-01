​Для участия на последнем испытательном экзамене регистрацию прошли около 50 тыс. абитуриентов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проведет 3 мая в 35-ти городах и районах страны последний испытательный экзамен в 2015 году.

Об этом Report сообщили из ГКПС.

Испытательный экзамен пройдет в целом в 67-ми зданиях в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Гобустане, Мингечевире, Геранбое, Дашкесане, Агстафе, Евлахе, Шеки, Закаталах, Габале, Барде, Агджабеди, Гейчае, Кюрдемире, Исмаиллах, Имишли, Бейлагане, Ширвани, Саатлы, Лянкярани, Ярдымлах, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе и Сиязани, а также Бабекском, Кянгярлинском, Ордубадском, Седерекском, Джульфинском, Шарурском и Шахбузском районах Нахчыванской Автономной Республики.

Запись для участия на экзамене производилась через интернет. Регистрацию в целом прошли 49 994 абитуриентов.

Пройти на экзамен можно будет лишь при представлении удостоверения личности и пропускного листа.

Абитуриенты, прошедшие регистрацию с удостоверением личности родителей, родственников и т.п., на экзамены допущены не будут.

Отметим, что испытательные экзамены помогают абитуриентам проверить уровень знаний и ознакомиться с экзаменационными правилами. Одним из преимуществ испытательного экзамена является то, что обстановка здесь полностью соответствует вступительному экзамену и абитуриент чувствует себя как на вступительном экзамене, что позволяет ему психологически подготовиться к экзамену, показать свои знания и уложиться в отведенное на экзамен время.