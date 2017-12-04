Для учащихся бакинских школ организовали открытый урок

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Учащиеся действующих при Управлении образования города Баку общеобразовательных школ приняли участие в "Дне открытых дверей" под названием "Школа мужества" ("Cəsurluq məktəbi").
Как сообщили Report в пресс-службе управления, цель организации "Дня открытых дверей" заключалась в ознакомлении столичных школьников с деятельностью соответствующих структур министерства по чрезвычайным ситуациям и совершенствовании знаний и навыков, связанных с поведением при чрезвычайных ситуациях.
В "Школе мужества" приняли участие старшеклассники, желающие в дальнейшем работать в органах по чрезвычайным ситуациям.
Мероприятие состояло из практической и теоретической частей.
Кроме того, школьников проинформировали о правилах поведения при землетрясениях, оползнях, пожарах в быту, угарном газе, коснулись использования огнетушителей и деятельности "горячей линии 112".
В заключение ответили на вопросы школьников и продемонстрировали виодеоролик о просветительских мероприятиях.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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