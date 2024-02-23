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Для Турецко-Азербайджанского университета отведено одно из самых известных исторических зданий Баку

Для Турецко-Азербайджанского университета отведено одно из самых известных исторических зданий Баку Одно из самых известных исторических зданий Баку отведено под кампус Турецко-Азербайджанского университета.
Наука и образование
23 февраля 2024 г. 11:50
Для Турецко-Азербайджанского университета отведено одно из самых известных исторических зданий Баку

Одно из самых известных исторических зданий Баку отведено под кампус Турецко-Азербайджанского университета.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета высшего образования Турции (Yüksək Öyrətim Kurulu) Эрол Озвар в интервью газете Milliyet.

Он уверен, что создание Турецко-Азербайджанского университета станет важным этапом развития высшего образования в мире: "Если деятельность учебного заведения будет хорошо организована, то подобные университеты за короткое время могут быть созданы во многих странах".

Э.Озвар добавил, что в этом направлении будут предприняты необходимые шаги.

Он особо подчеркнул, что новосозданный университет отличается от аналогичных международных проектов, таких как университеты Турция-Япония, Турция-Германия, Галатасарай, Ахмед Ясави и Манас:

"Раньше мы видели подобные модели у других и старались подражать им, однако сейчас у нас есть свои. Мы создали такую уникальную модель, как лицей "Анадолу", и должны сохранить ее".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin kampusu üçün Bakının məşhur tarixi binalarından biri ayrılıb

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