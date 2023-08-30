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Государственный экзаменационный центр проведет дополнительный экзамен

Государственный экзаменационный центр проведет дополнительный экзамен Государственный экзаменационный центр 3 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, в том числе для тех, кто сдает экзамены в порядке экстерната
Наука и образование
30 августа 2023 г. 12:42
Государственный экзаменационный центр проведет дополнительный экзамен

Государственный экзаменационный центр 3 сентября проведет дополнительный экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов, которые по уважительной причине не смогли принять участие в выпускных экзаменах, в том числе для тех, кто сдает экзамены в порядке экстерната.

Как сообщает Report, в этот же день учащиеся, которые не смогли принять участие в экзаменах по азербайджанскому языку (как государственному), тоже смогут сдать экзамен.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

Учащиеся могут распечатать “пропускной лист к экзамену” с веб-сайта Государственного экзаменационного центра.

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Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarında üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyənlər üçün əlavə imtahan keçiriləcək

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