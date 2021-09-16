Для студентов азербайджанских вузов создана новая система

"С нового учебного года студенты высших учебных заведений смогут закрывать академическую задолженность в онлайн-режиме".

"С нового учебного года студенты высших учебных заведений смогут закрывать академическую задолженность в онлайн-режиме".

Как сообщает Report, об этом сказал старший консультант Управления информатизации системы образования Минобразования Азербайджана Эльчин Абышов.

Он добавил, что студенты получат возможность вносить плату за обучение в режиме онлайн посредством системы, запущенной в этом году: "Студенты в онлайн режиме получат номер инвойса, в котором будет отражена информация о вузе и задолженности студента по оплате за обучение. Полученный номер инвойса можно использовать для внесения оплаты банковской картой или через платежные терминалы MilliÖn. Ранее для внесения оплаты студентам необходимо было предоставлять удостоверение личности. Оплату за обучение можно будет производить частями".