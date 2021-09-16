О нас
Report Georgia
Аудио новости

Для студентов азербайджанских вузов создана новая система

Для студентов азербайджанских вузов создана новая система "С нового учебного года студенты высших учебных заведений смогут закрывать академическую задолженность в онлайн-режиме".
Наука и образование
16 сентября 2021 г. 15:08
Для студентов азербайджанских вузов создана новая система

"С нового учебного года студенты высших учебных заведений смогут закрывать академическую задолженность в онлайн-режиме".

Как сообщает Report, об этом сказал старший консультант Управления информатизации системы образования Минобразования Азербайджана Эльчин Абышов.

Он добавил, что студенты получат возможность вносить плату за обучение в режиме онлайн посредством системы, запущенной в этом году: "Студенты в онлайн режиме получат номер инвойса, в котором будет отражена информация о вузе и задолженности студента по оплате за обучение. Полученный номер инвойса можно использовать для внесения оплаты банковской картой или через платежные терминалы MilliÖn. Ранее для внесения оплаты студентам необходимо было предоставлять удостоверение личности. Оплату за обучение можно будет производить частями".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ali məktəb tələbələri üçün yeni sistem yaradılıb

Экслюзивные новости

Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi