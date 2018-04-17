Для сейсмотомографических работ в Азербайджане установят еще 14 станций

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Ведутся работы в рамках совместного азербайджано-американского сейсмопроекта "Кавказский разрез".
Об этом Report сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмослужбы (РЦСС).
В рамках визита американские сейсмологи - профессор Университета Миссури Эрик Сандвол, главный инженер Сейсмологической лаборатории отделения Геологических наук Мичиганского Государственного Университета Даниэль Бёрк и научный сотрудник Университета Миссури Утку Кочум при участии завотделом Episentral РЦСС Гидаятом Таировым, завотделом по межотношениям РЦСС Тельманом Джафаровым провели техническое обновление уже установленных в Гаджигабульском, Нефтчалинском, Гёйчайском и Гусарском районах 4 станций. Для обработки была взята зарегистрированная станциями информация. Наряду с этим, определены места еще 14 профильных станций, которые будут установлены в Исмаиллинском, Губинском и Гусарском районах в августе текущего года.
Напомним, что цель реализации проекта “"Кавказский разрез" состоит в проведении на территории Азербайджана сейсмотомографических работ.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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