Для сейсмотомографических работ в Азербайджане установят еще 14 станций

© Seismology.az

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Ведутся работы в рамках совместного азербайджано-американского сейсмопроекта "Кавказский разрез".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Республиканского центра сейсмослужбы (РЦСС).

В рамках визита американские сейсмологи - профессор Университета Миссури Эрик Сандвол, главный инженер Сейсмологической лаборатории отделения Геологических наук Мичиганского Государственного Университета Даниэль Бёрк и научный сотрудник Университета Миссури Утку Кочум при участии завотделом Episentral РЦСС Гидаятом Таировым, завотделом по межотношениям РЦСС Тельманом Джафаровым провели техническое обновление уже установленных в Гаджигабульском, Нефтчалинском, Гёйчайском и Гусарском районах 4 станций. Для обработки была взята зарегистрированная станциями информация. Наряду с этим, определены места еще 14 профильных станций, которые будут установлены в Исмаиллинском, Губинском и Гусарском районах в августе текущего года.

Напомним, что цель реализации проекта “"Кавказский разрез" состоит в проведении на территории Азербайджана сейсмотомографических работ.