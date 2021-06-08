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Для приема на работу зарегистрированы 1 143 человека

Для приема на работу зарегистрированы 1 143 человека Управлением образования города Баку завершена регистрация на прием на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми в подведомственных общеобразовательных учреждениях.
Наука и образование
8 июня 2021 г. 12:39
Для приема на работу зарегистрированы 1 143 человека

Управлением образования города Баку завершена регистрация на прием на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми в подведомственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в Управлении, 1 143 человека, желающих трудоустроиться на указанные должности http://musabiqe.baku.edu.az/, прошли регистрацию на портале.

Лица, зарегистрированные в соответствующем порядке, будут приглашены на следующий этап конкурса (тестовый экзамен). До конкурсного отбора список вакансий может быть дополнен и скорректирован.

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