Для получивших образование за рубежом будет проведен экзамен на признание квалификации

В Азербайджане пройдет экзамен по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.

В Азербайджане пройдет экзамен по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.

Как передает Report, в соответствии с пунктом 6.2 "Правил признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 февраля 2023 года № 34, заявитель по специальностям преподавание, инженерное дело, юриспруденция должен успешно сдать испытательный экзамен (набрать проходной балл).

Содержание экзамена, сроки, порядок оценки результатов экзамена и проходной балл определяются ГЭЦ по согласованию с Агентством. На экзамене участникам будет представлено 30 тестовых заданий.