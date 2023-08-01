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Для получивших образование за рубежом будет проведен экзамен на признание квалификации

Для получивших образование за рубежом будет проведен экзамен на признание квалификации В Азербайджане пройдет экзамен по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.
Наука и образование
1 августа 2023 г. 07:22
Для получивших образование за рубежом будет проведен экзамен на признание квалификации

В Азербайджане пройдет экзамен по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.

Как передает Report, в соответствии с пунктом 6.2 "Правил признания квалификации, относящейся к высшему образованию, полученному в иностранных государствах", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 февраля 2023 года № 34, заявитель по специальностям преподавание, инженерное дело, юриспруденция должен успешно сдать испытательный экзамен (набрать проходной балл).

Содержание экзамена, сроки, порядок оценки результатов экзамена и проходной балл определяются ГЭЦ по согласованию с Агентством. На экзамене участникам будет представлено 30 тестовых заданий.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə ali təhsil almış şəxslər bu gün peşə tanınması üzrə imtahan verəcəklər

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