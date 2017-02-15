122 студента обратились по поводу перевода из иностранных вузов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Завершился прием электронных заявок, связанный с переводом студентов как из вузов страны, так и иностранных высших учебных заведений, а также сменой специальности.

Как сообщили Report из министерства образования, на электронный портал transfer.edu.az обратились 2 076 человек, 497 из которых подтвердили запросы, выбрав университет, в который хотели бы перевестись. 68 человек отказались от обращения, 307 захотели перевестись из азербайджанских, а 122 – из иностранных вузов.

Согласно внедренному с 2016-2017 учебного года новшеству, связанному с переводом студентов, также приступили к переводу с помощью портала transfer.edu.az студентов ссузов. В портал обратились 280 студентов ссузов, 104 из которых подтвердили запросы.

Созданный в рамках совместной деятельности министерства образования и Государственного экзаменационного центра портал transfer.edu.az служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности.

Портал действует с августа прошлого года.