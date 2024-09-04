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Для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди создана рабочая группа

Для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди создана рабочая группа 15^54
Наука и образование
4 сентября 2024 г. 16:21
Для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди создана рабочая группа

В преддверии начала нового учебного года Карабахский Университет активно готовится к приему студентов в городе Ханкенди. Для обеспечения их переезда и адаптации в городе создана специальная рабочая группа.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила заведующая отделом по связям с общественностью университета Айтян Гулиева.

"Университет окажет поддержку студентам в получении разрешений на въезд в Ханкенди. Также через платформу WhatsApp, созданную рабочей группой, будет предоставляться подробная информация как студентам, так и общественности", - отметила она.

Гулиева подчеркнула, что студентов университета во время заселения перед началом занятий могут сопровождать два члена семьи.

"Прибытие студентов в Ханкенди осуществляется индивидуально, но процесс их размещения в общежития и знакомства с городом будет проводиться рабочей группой", - добавила она.

Отметим, что в новом учебном году в Карабахском Университете будут обучаться 1 104 студента.

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