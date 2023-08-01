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Для получивших диплом за рубежом проведен экзамен на его признание

Для получивших диплом за рубежом проведен экзамен на его признание 1 августа состоялся экзамен на признание диплома для лиц, получивших высшее образование в иностранных государствах по специальностям преподавания, инженерии и права.
Наука и образование
1 августа 2023 г. 17:21
Для получивших диплом за рубежом проведен экзамен на его признание

1 августа состоялся экзамен на признание диплома для лиц, получивших высшее образование в иностранных государствах по специальностям преподавания, инженерии и права.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, успешно сдали экзамен 104 человека.

Из 286 человек, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 25 человек не явились на экзамен.

На экзамене участникам было представлено 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Для успешной сдачи экзамена нужно было набрать не менее 15 баллов.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны написать заявление 2 и 3 августа 2023 года с 14:00 до 17:00 в ГЭЦ (адрес: г. Баку, Насиминский район, ул. академика Гасана Алиева, 299). К заявлению требуется приложить копию приложения (транскрипт) к диплому о высшем образовании

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alan şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

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