Глава "Азеркосмоса": Для эффективного управления командой требуется самоуправление

Рашад Набиев https://report.az/storage/news/f31e502c18421f8298baf64a5c78e383/e349a438-b79c-4205-85d1-c7a2a29ff4cc_292.jpg

Продолжается работа с 940 участниками, успешно прошедшими предыдущие этапы конкурса "Yüksəliş" (Восхождение). Впереди их ждет более ответственная конкурентная среда. Рабочая группа конкурса оценит в полуфинале и финале интеллектуальный уровень конкурсантов, возможность принятия ими решений, управления рисками и кризисами, а также другие управленческие навыки. В результате победители, отвечающие указанным навыкам, получат шанс работать непосредственно с управленцами высокого ранга, задействованными в конкурсе "Yüksəliş". Как известно, в оргкомитет конкурса "Yüksəliş" вошли известные в Азербайджане лица.

Как сообщает Report, об основных качествах успешного управления и повышения квалификации расскажет председатель Открытого Акционерного Общества "Azercosmos" Рашад Набиев.

- Каковы основные особенности успешного управления?

- Основным средством управления в современной экономике является знание. Получение и обмен знаниями является важным процессом и требует совместного сотрудничества людей на добровольной основе. Исходя из теории управления и моих личных наблюдений могу сказать, что основными факторами, определяющими эффективное сотрудничество, являются взаимное уважение и доверие.

Хороший управленец - это, прежде всего, человек, который может создать здоровую атмосферу взаимного уважения и доверия. Следующим важным фактором является идея. Хороший управленец должен иметь четкое видение будущего и обладать навыками объединять людей вокруг этого видения, этой идеи.

И, наконец, при формировании команды необходимо убедиться, что она состоит из отличающихся и одновременно дополняющих друг друга профессионалов. Управленец должен понимать, что он не идеален также, как ничто не идеально в жизни. Поэтому сильный управленец не должен бояться привлекать в команду более умных, чем он, людей.

- Какой совет (книги или навыки) вы бы дали людям, которые хотят стать управленцами?

- Для эффективного управления командой требуется, прежде всего, самоуправление, иными словами, самопознание, то есть знания своих сильных и слабых сторон. Но как это можно определить? По моему мнению, имеются три фактора, которые могут помочь ему на этом пути.

Во-первых, управленец должен повышать свои теоретические знания и применять их постоянно вне зависимости от того, на каком этапе карьерного роста он находится.

Во-вторых, управленец должен уметь анализировать и делать выводы из предложений, получаемых от своих коллег, независимо от занимаемой ими должности.

Кстати, управленец должен иметь привычку высказывать конструктивное и позитивное мнение, говорить "большое спасибо" команде во время работы.

Третий путь познать в себе управленца - это наличие ментора (наставника).

Смотрите, даже самые успешные, сильные спортсмены имеют тренеров. То же самое касается управления. Управленцу также нужен наставник, который всегда укажет ему его сильные и слабые стороны, поможет еще более развить сильные и справиться со слабыми сторонами.

- Каковы ваши ожидания от участников конкурса "Yüksəliş"?

- Одним из ключевых элементов программы является работа с менторами. Я уверен, что участники правильно оценят предоставленную им возможность и максимально используют опыт менторов!