Для детей и молодежи из малообеспеченных семей создадут равные возможности для получения образования

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Со следующего года в государственных учебных заведениях Азербайджана будут созданы платные услуги.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым Плане деятельности, связанном с осуществлением "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, в 2015-2016 гг. министерствами образования и экономики и промышленности будут подготовлены механизмы по организации платных услуг в государственных и муниципальных учебных заведениях и свободному использованию полученных от этого средств. К применению нового механизма приступят со следующего года.

Кроме того, с 2017 года будет создана и применена система материальной поддержки в целях обеспечения детей и молодежи из малообеспеченных семей равными возможностями для получения образования. Кроме того, с этого года подготовят и осуществят механизм финансирования научных исследований в системе образования на основе госзаказов и грантов.

Создадут также сформированный за счет внебюджетных средств Фонд развития образования. Связанные с этим предложения подготовят и представят соответствующим структурам в 2015-2016 гг.