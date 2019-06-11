Для азербайджаноязычных школ Грузии издадут новые учебники

"Для азербайджаноязычных школ Грузии на 2019-2020 учебный год будут изданы новые учебники".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом информагентству Batumelebi сообщили в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии.

По словам зампреда департамента развития дошкольного и общего образования министерства Эка Леджава, учебники охватят I-VI классы.

По ее словам, учебники подготовлены в соответствии с новым национальным планом: "Для негрузиноязычных школ учебники издадут на азербайджанском, армянском и русском языках. Также будет обновлен учебник грузинского языка и литературы".

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии уже объявило тендер на издание учебников. На издание 1 817 800 учебников и рабочих тетрадей для I-VI классов и 355 16 учебников и рабочих тетрадей для VIII-XII классов в целом потратят 7 790 239 лари.