Директор школы получила строгий выговор за проведение вечеринки

В социальных сетях появились кадры с вечеринки по случаю дня рождения, которую, нарушив правила карантина, организовала директор средней школы №187 Наиля Мамедова.
Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, директор полной средней школы №187 города Баку Наиля Мамедова привлечена к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований действующего в стране особого карантинного режима.
Приказом министра образования согласно соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджанской Республики с последним предупреждением ей был вынесен строгий выговор.