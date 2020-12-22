Директор школы получила строгий выговор за проведение вечеринки

В социальных сетях появились кадры с вечеринки по случаю дня рождения, которую, нарушив правила карантина, организовала директор средней школы №187 Наиля Мамедова.

В социальных сетях появились кадры с вечеринки по случаю дня рождения, которую, нарушив правила карантина, организовала директор средней школы №187 Наиля Мамедова.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, директор полной средней школы №187 города Баку Наиля Мамедова привлечена к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований действующего в стране особого карантинного режима.

Приказом министра образования согласно соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджанской Республики с последним предупреждением ей был вынесен строгий выговор.