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Директор школы получила строгий выговор за проведение вечеринки

Директор школы получила строгий выговор за проведение вечеринки В социальных сетях появились кадры с вечеринки по случаю дня рождения, которую, нарушив правила карантина, организовала директор средней школы №187 Наиля Мамедова.
Наука и образование
22 декабря 2020 г. 20:39

В социальных сетях появились кадры с вечеринки по случаю дня рождения, которую, нарушив правила карантина, организовала директор средней школы №187 Наиля Мамедова.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, директор полной средней школы №187 города Баку Наиля Мамедова привлечена к дисциплинарной ответственности в связи с нарушением требований действующего в стране особого карантинного режима.

Приказом министра образования согласно соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджанской Республики с последним предупреждением ей был вынесен строгий выговор.

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Версия на азербайджанском языке Məktəb direktoruna özünə ad günü keçirdiyinə görə şiddətli töhmət verilib

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