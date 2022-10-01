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Директору бакинской школы объявлен строгий выговор

Директору бакинской школы объявлен строгий выговор Директору полной средней школы №45 города Баку Наджибе Ахундовой объявлен строгий выговор
Наука и образование
1 октября 2022 г. 10:28
Директору бакинской школы объявлен строгий выговор

Директору полной средней школы №45 города Баку Наджибе Ахундовой объявлен строгий выговор.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что в результате расследования, проведенного на основе распространившихся аудиозаписей директора и обращения членов педагогического коллектива школы в соответствующие органы, руководителю учебного заведения Наджибе Ахундовой был объявлен строгий выговор с последним предупреждением в качестве дисциплинарного взыскания согласно части 2 статьи 186 Трудового кодекса.

Отмечается, что Н.Ахундова временно не выходит на работу по состоянию здоровья.

После завершения лечения будет рассмотрен вопрос о смене места работы Ахундовой.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda səs yazısı yayılan məktəb direktoruna şiddətli töhmət verilib

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