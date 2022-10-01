Директору бакинской школы объявлен строгий выговор

Директору полной средней школы №45 города Баку Наджибе Ахундовой объявлен строгий выговор

Директору полной средней школы №45 города Баку Наджибе Ахундовой объявлен строгий выговор.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что в результате расследования, проведенного на основе распространившихся аудиозаписей директора и обращения членов педагогического коллектива школы в соответствующие органы, руководителю учебного заведения Наджибе Ахундовой был объявлен строгий выговор с последним предупреждением в качестве дисциплинарного взыскания согласно части 2 статьи 186 Трудового кодекса.

Отмечается, что Н.Ахундова временно не выходит на работу по состоянию здоровья.

После завершения лечения будет рассмотрен вопрос о смене места работы Ахундовой.